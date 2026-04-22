Flörsch über neuen Formel-E-Boliden: "Hat richtig Wumms"

SID 22.04.2026 • 16:28 Uhr Die Elektro-WM stellt einen über 810 PS starken Boliden vor. Die vierte und bisher schnellste Generation soll der Serie einen Aufschwung verleihen.

Sophia Flörsch ist hellauf begeistert von der neuesten Generation der Formel-E-Rennwagen. Die Gen4-Fahrzeuge hätten „richtig Wumms“, sagte die 25 Jahre alte Münchnerin, in der kommenden Saison Test- und Entwicklungsfahrerin bei Einsteiger Opel, dem SID am Rande der Präsentation im französischen Le Castellet: „Manche munkeln, dass der Wagen auf jeden Fall schneller ist als die Formel 2 im Nassen, vielleicht sogar schneller als die Formel 1 auf manchen Strecken.“

Auch Formel-E-CEO Jeff Dodds freut sich auf die Premiere der Boliden ab der Saison 2026/27. „Wir erreichen nun Leistungsniveaus, die noch vor fünf Jahren für Elektrofahrzeuge als unmöglich galten“, sagte er und sprach von einem „echten Meilenstein für die Formel E“, die im Herbst 2014 gestartet war.