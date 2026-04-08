Ziel Formel 1: Flörsch wechselt als Testfahrerin zu Opel

SID 08.04.2026 • 12:38 Uhr Sophia Flörsch arbeitet künftig für Opels neues Formel-E-Projekt. Ihr Ziel bleibt die Formel 1.

Sophia Flörsch wird künftig als Test- und Entwicklungsfahrerin für das neue Formel-E-Team von Opel unterwegs sein. Die 25 Jahre alte Münchnerin soll bei der Gen4-Präsentation der Formel E in Paul Ricard (21.-22. April 2026) zum Einsatz kommen.

Der Wechsel in die FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, in der Opel ab der kommenden Saison mit dem neuen Werksteam antritt, soll für Flörsch ein weiterer Anlauf in Richtung Spitzenmotorsport sein.

Flörsch: Ziel bleibt die Formel 1

„Die Formel E ist aktuell die härteste Rennserie der Welt“, sagte Flörsch in einer Pressemitteilung. Die Rolle bei Opel gibt ihr die Chance, sich in einem international sichtbaren Werksteam neu zu positionieren. Das große Ziel von Flörsch, die auf Stationen im Kartsport, in der Formel 3 und im Langstreckenrennsport zurückblickt, bleibt die Formel 1.