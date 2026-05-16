Porsche-Crash in Monaco: Wehrlein verliert WM-Führung

SID 16.05.2026 • 16:20 Uhr Der einstige Weltmeister Pascal Wehrlein fällt nach einem Zusammenstoß mit Nico Müller weit zurück.

Pascal Wehrlein (31) hat die WM-Führung in der Formel E an einem völlig gebrauchten Tag für Porsche wieder verloren.

Beim Rennen der Elektroserie in Monaco landete der Ex-Weltmeister auf dem 18. Rang, nachdem ihm sein Teamkollege Nico Müller etwa zur Rennhalbzeit ins Heck gekracht war. Der Sieg am Samstag ging an den einstigen Champion Nyck de Vries (Mahindra), Zweiter wurde der Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar), der damit die Gesamtführung übernahm.

Maximilian Günther (DS Penske), der zweite Deutsche in der Formel E, wurde nach einem Start von Rang drei am Ende Achter. Wehrlein war von Position fünf ins Rennen gegangen und hielt sich in den engen Straßen in diesem Bereich, in einer Bremszone kam dann aber Müller zu nahe, es kam zur Kollision der Teamkollegen. Wehrlein erlitt dabei einen Schaden am rechten Hinterreifen, Müller verlor den Frontflügel. Der Schweizer landete am Ende auf Rang neun.