Wehrlein in beiden Monaco-Rennen ohne Punkte

SID 17.05.2026 • 16:11 Uhr Der einstige Weltmeister Pascal Wehrlein gerät im Kampf um den Titel in der Formel E immer mehr ins Hintertreffen.

Doppelter Dämpfer für Porsche-Pilot Pascal Wehrlein im Titelkampf der Formel E: Der frühere Weltmeister aus Worndorf blieb in Monaco in beiden Rennen der Elektro-Serie ohne Punkte, auf Platz 18 vom Samstag folgte im turbulenten Sonntagsrennen der zwölfte Rang.

Die Siege im Fürstentum holten sich Ex-Champion Nyck de Vries (Niederlande/Mahindra) beziehungsweise der amtierende Weltmeister Oliver Rowland (Großbritannien/Nissan).

Maximilian Günther (Oberstdorf/DS Penske), der zweite Deutsche in der Formel E, erreichte in jeweils turbulenten Läufen die Ränge acht und 13.

In der WM-Wertung ist Wehrlein mit 101 Punkten nun Vierter, in Führung liegt der Neuseeländer Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) mit 128 Zählern. Günter auf Rang 18 hat zehn Punkte auf dem Konto.