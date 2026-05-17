Wehrlein in beiden Monaco-Rennen ohne Punkte

Doppelter Dämpfer für Porsche-Pilot Pascal Wehrlein im Titelkampf der Formel E: Der frühere Weltmeister aus Worndorf blieb in Monaco in beiden Rennen der Elektro-Serie ohne Punkte, auf Platz 18 vom Samstag folgte im turbulenten Sonntagsrennen der zwölfte Rang.
Doppelter Dämpfer für Wehrlein
Der einstige Weltmeister Pascal Wehrlein gerät im Kampf um den Titel in der Formel E immer mehr ins Hintertreffen.
Keine Punkte für Wehrlein in Monaco
© AFP/SID/Oscar DEL POZO
Die Siege im Fürstentum holten sich Ex-Champion Nyck de Vries (Niederlande/Mahindra) beziehungsweise der amtierende Weltmeister Oliver Rowland (Großbritannien/Nissan).
Maximilian Günther (Oberstdorf/DS Penske), der zweite Deutsche in der Formel E, erreichte in jeweils turbulenten Läufen die Ränge acht und 13.
In der WM-Wertung ist Wehrlein mit 101 Punkten nun Vierter, in Führung liegt der Neuseeländer Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) mit 128 Zählern. Günter auf Rang 18 hat zehn Punkte auf dem Konto.
Sieben Rennen stehen noch aus. Weiter geht es am 20. Juni im chinesischen Sanya.