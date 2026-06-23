Rekordkalender: Formel E fährt wieder in Berlin

Die Formel E kommt auch in der neuen Saison nach Berlin. Das geht aus dem vorläufigen Rennkalender hervor, den die Elektroserie und der Automobil-Weltverband FIA am Dienstag veröffentlichten. Die Läufe in der deutschen Hauptstadt finden am 8. und 9. Mai 2027 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof statt. Mit 21 Rennen in 13 Städten wird die nächste Saison die bislang umfangreichste in der Formel-E-Geschichte.
Formel E auch 2027 in Berlin
Die Auftaktrennen werden am 18. und 19. Dezember in Dschidda (Saudi-Arabien) ausgetragen. Im Februar wird erstmals in Austin in den USA gefahren. Neu im Formel-E-Kalender ist unter anderem das niederländische Zandvoort, wo es im Juni 2027 um Punkte geht. Den Abschluss bilden zwei Läufe in der japanischen Hauptstadt Tokio, diese sind für Ende Juli 2027 terminiert.
Größter Kalender der Formel-E-Geschichte
In der kommenden Saison wird es erstmals in der Formel E auch Sprintrennen geben, die 30 Minuten dauern und ohne Boxenstopp stattfinden. Gefahren wird mit neuen Fahrzeugen der vierten Generation, Opel stößt als weiteres Team ins Teilnehmerfeld dazu. In der aktuellen Saison, die noch bis Mitte August dauert, führt der Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar) die WM-Gesamtwertung an, der deutsche Pilot Pascal Wehrlein (Porsche) liegt auf Rang vier.