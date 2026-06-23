Rekordkalender: Formel E fährt wieder in Berlin

SID 23.06.2026 • 13:28 Uhr In der kommenden Saison werden so viele Rennen gefahren wie noch nie zuvor in der Geschichte der Rennserie.

Die Formel E kommt auch in der neuen Saison nach Berlin. Das geht aus dem vorläufigen Rennkalender hervor, den die Elektroserie und der Automobil-Weltverband FIA am Dienstag veröffentlichten. Die Läufe in der deutschen Hauptstadt finden am 8. und 9. Mai 2027 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof statt. Mit 21 Rennen in 13 Städten wird die nächste Saison die bislang umfangreichste in der Formel-E-Geschichte.

Die Auftaktrennen werden am 18. und 19. Dezember in Dschidda (Saudi-Arabien) ausgetragen. Im Februar wird erstmals in Austin in den USA gefahren. Neu im Formel-E-Kalender ist unter anderem das niederländische Zandvoort, wo es im Juni 2027 um Punkte geht. Den Abschluss bilden zwei Läufe in der japanischen Hauptstadt Tokio, diese sind für Ende Juli 2027 terminiert.

Größter Kalender der Formel-E-Geschichte