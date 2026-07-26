Formel E: Nächster Rückschlag für Wehrlein

Pascal Wehrlein hat im Kampf um den WM-Titel in der Formel E den nächsten bitteren Rückschlag kassiert. Im drittletzten Rennen der Saison kam der 31 Jahre alte Porsche-Pilot in Tokio nur auf den 15. Platz.
Nächster Rückschlag für Wehrlein
Der Titelkampf in der Formel E spitzt sich immer weiter zu.
Nächster Dämpfer für Wehrlein
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Am Samstag war Wehrlein nach einer Kollision ausgeschieden und hatte seine Führung in der Gesamtwertung verloren.
Den Sieg im zweiten Flutlichtrennen in Japan sicherte sich der frühere niederländische Formel-1-Pilot Nyck de Vries (Mahindra) vor dem Neuseeländer Nick Cassidy (Citröen). Dritter wurde Jake Dennis aus Großbritannien (Andretti).
Mit 146 Punkten verdrängte der Brite damit den Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar/144 Punkte) von Platz eins in der Gesamtwertung. Wehrlein darf als Dritter aber weiter von seinem zweiten Titel in der Elektrorennserie träumen, er liegt mit 141 Zählern nur knapp dahinter. Die Entscheidung fällt nun mit dem Doppelpack in London am 15. und 16. August.