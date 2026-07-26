Formel E: Nächster Rückschlag für Wehrlein

SID 26.07.2026 • 15:16 Uhr Der Titelkampf in der Formel E spitzt sich immer weiter zu.

Pascal Wehrlein hat im Kampf um den WM-Titel in der Formel E den nächsten bitteren Rückschlag kassiert. Im drittletzten Rennen der Saison kam der 31 Jahre alte Porsche-Pilot in Tokio nur auf den 15. Platz.

Am Samstag war Wehrlein nach einer Kollision ausgeschieden und hatte seine Führung in der Gesamtwertung verloren.

Den Sieg im zweiten Flutlichtrennen in Japan sicherte sich der frühere niederländische Formel-1-Pilot Nyck de Vries (Mahindra) vor dem Neuseeländer Nick Cassidy (Citröen). Dritter wurde Jake Dennis aus Großbritannien (Andretti).