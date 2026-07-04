Formel E: Wehrlein meldet sich mit Sieg zurück im Titelkampf

SID 04.07.2026 • 07:51 Uhr In Shanghai gewinnt der Ex-Weltmeister von der Pole Position. Fünf Rennen stehen noch aus.

In seiner Zick-Zack-Saison hat Pascal Wehrlein in der Formel E wieder ein Hoch erreicht, der WM-Titel rückt in Reichweite: Der Porsche-Pilot gewann am Samstag von der Pole Position das zwölfte Saisonrennen in Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai, in der Gesamtwertung rückte der 31-Jährige dadurch auf drei Punkte an Spitzenreiter Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) heran, der nicht über Rang acht hinauskam.

Für Wehrlein war es der zweite Saisonsieg, zuvor war er dreimal in Folge ohne Punkte geblieben. Maximilian Günther (DS Penske) fuhr als Neunter am Samstag ebenfalls in die Punkteränge.

Bereits am Sonntag steht in Shanghai ein weiterer WM-Lauf auf dem Programm. Es folgen noch die Stationen Tokio (25. und 26. Juli) sowie London (15. und 16. August), wo jeweils zwei Läufe ausgetragen werden.