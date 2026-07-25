Formel E: Wehrlein muss heftigen Dämpfer im Titelkampf hinnehmen

SID 25.07.2026 • 14:10 Uhr Pascal Wehrlein muss einen herben Dämpfer hinnehmen. Eine Kollision kostet den Ex-Champion die Chance auf Punkte. Der Titel ist aber weiter möglich.

Pascal Wehrlein hat in der Formel E seine WM-Führung im viertletzten Saisonrennen verloren. Im Flutlichtrennen in Tokio schied der 31 Jahre alte Porsche-Pilot nach einer Kollision mit dem Portugiesen António Félix da Costa (Jaguar), für die Wehrlein auch nachträglich noch mit einer Strafe belegt wurde, aus.

Formel E: Evens übernimmt Spitze

Neuer Gesamtspitzenreiter ist Mitch Evans. Der Neuseeländer im Jaguar wurde Vierter und liegt nun drei Punkte vor Wehrlein. Den Sieg holte sich der Brite Dan Ticktum (Cupra) mit einem Überholmanöver in der letzten Runde.