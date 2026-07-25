Formel E: Wehrlein muss heftigen Dämpfer im Titelkampf hinnehmen

Pascal Wehrlein hat in der Formel E seine WM-Führung im viertletzten Saisonrennen verloren. Im Flutlichtrennen in Tokio schied der 31 Jahre alte Porsche-Pilot nach einer Kollision mit dem Portugiesen António Félix da Costa (Jaguar), für die Wehrlein auch nachträglich noch mit einer Strafe belegt wurde, aus.
Bitterer Rückschlag für Wehrlein
Pascal Wehrlein muss einen herben Dämpfer hinnehmen. Eine Kollision kostet den Ex-Champion die Chance auf Punkte. Der Titel ist aber weiter möglich.
Wehrlein in Tokio
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Formel E: Evens übernimmt Spitze
Neuer Gesamtspitzenreiter ist Mitch Evans. Der Neuseeländer im Jaguar wurde Vierter und liegt nun drei Punkte vor Wehrlein. Den Sieg holte sich der Brite Dan Ticktum (Cupra) mit einem Überholmanöver in der letzten Runde.
Am Sonntag (13.05 Uhr MESZ/DF1) steht in Tokio ein weiteres Rennen in der Elektro-Serie an. Die Titelentscheidung fällt beim Saisonfinale in London, wo am 15. und 16. August gefahren wird.