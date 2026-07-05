Formel E: Wehrlein zurück an der Spitze

SID 05.07.2026 • 10:04 Uhr Ein starkes Wochenende in Shanghai bringt den Ex-Weltmeister in eine hervorragende Position für den Saisonendspurt.

Pascal Wehrlein hat sich mit einem starken Wochenende in der Formel E zurückgemeldet – und liegt plötzlich wieder auf Titelkurs. Nach seinem Sieg am Samstag holte der Porsche-Pilot am Sonntag in Shanghai den vierten Platz, im WM-Klassement übernahm der 31-Jährige damit die Führung. Sein Hauptkonkurrent Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) konnte das 13. Saisonrennen aufgrund technischer Probleme nicht starten, schon am Samstag war er nicht über Rang acht hinausgekommen. Ex-Weltmeister Wehrlein liegt mit nun 141 Punkten neun Zähler vor Evans.

Auf nasser Strecke hatte das Rennen hinter dem Safety Car begonnen, Wehrlein startete von Rang drei. Es folgte ein stetes Wechselspiel auf den Spitzenpositionen, am Ende verpasste Wehrlein das Podest knapp. Der brasilianische Routinier Lucas di Grassi holte den ersten Sieg für das junge Lola-Yamaha-Team, dahinter landeten Jean-Eric Vergne (Frankreich/Citroen) und Joel Eriksson (Schweden/Envision). Maximilian Günther (DS Penske) verpasste als Elfter die Punkteränge.