Pascal Wehrlein hat sich mit einem starken Wochenende in der Formel E zurückgemeldet – und liegt plötzlich wieder auf Titelkurs. Nach seinem Sieg am Samstag holte der Porsche-Pilot am Sonntag in Shanghai den vierten Platz, im WM-Klassement übernahm der 31-Jährige damit die Führung. Sein Hauptkonkurrent Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) konnte das 13. Saisonrennen aufgrund technischer Probleme nicht starten, schon am Samstag war er nicht über Rang acht hinausgekommen. Ex-Weltmeister Wehrlein liegt mit nun 141 Punkten neun Zähler vor Evans.
Formel E: Wehrlein zurück an der Spitze
Ein starkes Wochenende in Shanghai bringt den Ex-Weltmeister in eine hervorragende Position für den Saisonendspurt.
Pascal Wehrlein in Shanghai
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Auf nasser Strecke hatte das Rennen hinter dem Safety Car begonnen, Wehrlein startete von Rang drei. Es folgte ein stetes Wechselspiel auf den Spitzenpositionen, am Ende verpasste Wehrlein das Podest knapp. Der brasilianische Routinier Lucas di Grassi holte den ersten Sieg für das junge Lola-Yamaha-Team, dahinter landeten Jean-Eric Vergne (Frankreich/Citroen) und Joel Eriksson (Schweden/Envision). Maximilian Günther (DS Penske) verpasste als Elfter die Punkteränge.
Wehrlein war vor dem Wochenende in Shanghai dreimal in Folge ohne Punkte geblieben, den Schlussspurt der Saison geht er nun als Spitzenreiter an: Nur noch die Stationen in Tokio (25. und 26. Juli) und London (15. und 16. August) stehen an, dort finden jeweils zwei Rennen statt.