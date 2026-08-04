Formel E fährt bis 2031 in Monaco

SID 04.08.2026 • 13:21 Uhr Der E-Prix im Fürstentum bleibt auch in den nächsten fünf Jahren Teil des Rennkalenders.

Die Formel E fährt weiter in Monaco. Wie die Elektrorennserie am Dienstag bekannt gab, wird der E-Prix im Rahmen der Weltmeisterschaft bis einschließlich 2031 im Fürstentum stattfinden.

„Es gibt im Motorsport keine Bühne wie den Circuit de Monaco. Deshalb freuen wir uns sehr, die nächste Ära des elektrischen Rennsports ins Fürstentum zu bringen“, sagte Alberto Longo, CEO der Formel E.

Formel E seit 2015 in Monaco

Seit 2015 ist die Formel E in Monaco zu Gast. Das Rennen fand zunächst alle zwei Jahre statt, inzwischen ist es in jeder Saison Teil des Rennkalenders.