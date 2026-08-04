Formel E fährt bis 2031 in Monaco

Die Formel E fährt weiter in Monaco. Wie die Elektrorennserie am Dienstag bekannt gab, wird der E-Prix im Rahmen der Weltmeisterschaft bis einschließlich 2031 im Fürstentum stattfinden.
Formel E fährt weiter in Monaco
Der E-Prix im Fürstentum bleibt auch in den nächsten fünf Jahren Teil des Rennkalenders.
Formel-E-Pilot Pascal Wehrlein
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„Es gibt im Motorsport keine Bühne wie den Circuit de Monaco. Deshalb freuen wir uns sehr, die nächste Ära des elektrischen Rennsports ins Fürstentum zu bringen“, sagte Alberto Longo, CEO der Formel E.
Formel E seit 2015 in Monaco
Seit 2015 ist die Formel E in Monaco zu Gast. Das Rennen fand zunächst alle zwei Jahre statt, inzwischen ist es in jeder Saison Teil des Rennkalenders.
Die nächste Auflage des Monaco E-Prix findet im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026/27 am 1. und 2. Mai 2027 statt. Damit geht das Event zwei Wochen früher als ursprünglich geplant über die Bühne. Die WM beginnt am 18. Dezember in Saudi-Arabien und endet am 25. Juli 2027 in Japan.