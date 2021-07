Formel 1 in Silverstone: Mick Schumacher und Mazepin kollidieren im Sprint

"Das war einer meiner besten Starts in der Formel 1", berichtet Mazepin: "Ich war in Kurve zwei außen und daher in Kurve drei auf der Innenbahn. Klar versuchen beide, sich irgendwie durch die Kurve zu mogeln, aber ich konnte die Kollision nicht verhindern. Ich war dann im ersten Teil des Rennens erheblich schneller als er, im zweiten aber erheblich langsamer."