Formel 1: Qualifying in Ungarn mit Verstappen LIVE im TV, Stream und Ticker

Nach seinem heftigen Crash mit Lewis Hamilton in Silverstone kämpfte der 23-jährige Niederländer in der Hitzekammer Hungaroring bei Temperaturen um die 32 Grad am Freitag zwar noch etwas mit seinem Boliden. Aber er zeigte mit der drittschnellsten Zeit im Training, das mit ihm auch auf dem Kurs in der Nähe von Budapest wieder zu rechnen ist.