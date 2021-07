Formel 1: Ralf Schumacher glaubt, Max Verstappen habe Mercedes abgesagt

Für die Zukunft prophezeit er einen Zweikampf, der an Härte noch zulegen wird: „Das Duell wird sich weiter zuspitzen. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Hamilton und Verstappen erinnern mich langsam an Senna und Prost, so wie die miteinander umgehen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)