Formel 1: Schumacher und Marko sicher - Verstappen wird nach Crash angreifen

Schumacher weiß, wovon er redet. 2004 erlebte er mit seinem BMW-Williams in Indianapolis einen Horrorcrash. Als an der schnellsten Stelle des Traditionskurses ein Hinterreifen platzte, flog er rückwärts in die Mauer. Beim Aufprall wurden 78g gemessen. Mit einer Gehirnerschütterung und zwei kleinen Wirbelbrüchen wurde Schumacher abtransportiert. Doch langsam habe ihn dieses Erlebnis nicht gemacht.