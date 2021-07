Formel 1: Sebastian Vettel sammelt in Silverstone Müll auf

Allein: Es ist nicht nur Müll, den Vettel aus Großbritannien mitnehmen kann. Auch wenn er nach den Höhenflügen mit seinem fünften Platz in Monaco und dem zweiten in Baku nun das dritte Mal in Folge ohne Punkte blieb. Und Aston-Martin-Teamkollege Lance Stroll, der Sohn des Teambesitzers, zweimal mit einem jeweils achten Platz in den Punkterängen landete – das sechste Mal in zehn Rennen. Das schaffte Vettel nur dreimal. Trotzdem hat er in der Gesamtwertung mit 30 gegenüber 18 Zählern seines kanadischen Teamkollegen im Gesamtklassement noch die Nase vorn. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1).