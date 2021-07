Formel 1: Zukunft von Mick Schumacher offen - Optionen bei Haas und Alfa Romeo

Allerdings sorgt der Vater seines Teamkollegen Nikita Mazepin mit Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe dafür, dass das Team überhaupt eine Zukunft in der automobilen Königsklasse hat. Und der Papa will natürlich sicherstellen, dass sein Filius keine Nachteile gegenüber seinem deutschen Rivalen hat. (Fahrerwertung der Formel 1)