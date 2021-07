Nach Crash mit Verstappen: Hamilton gewinnt in Silverstone

"Es ist so ein stolzer Moment für mich", sagte Hamilton, der von 140.000 Fans in Silverstone frenetisch gefeiert wurde: "Ich habe mit dem Team alles versucht, das Auto wieder da hin zu bringen. Heute hat es gepasst." Zur Szene des Rennens sagte er: Max ist aggressiv in solchen Situationen, ich war absolut neben ihm." Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff funkte an seinen Star-Piloten: "Wir geben niemals auf, das Ding ist noch heiß."