Enzo Ferrari: Er schuf den Mythos, der größer ist als die F1

Ab dem Beginn der 1980er liefen die ungeliebten englischen Privatteams den Roten mal wieder den Rang ab, an seinem Todestag war das Springende Pferd dann beinahe neun Jahre ohne Titel in der Fahrer-WM. Einen Sieg hatte Enzo Ferrari im Jahr 1988 nicht bejubeln dürfen, McLaren-Honda mit den Freundfeinden Ayrton Senna und Alain Prost fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden.