Formel 1: Aston Martin und Sebastian Vettel geben Protest gegen Disqualifikation auf

Nach Angaben der Techniker von Aston Martin sei daran ein Druckverlust in der Brennstoffzelle verantwortlich gewesen. Diesen Umstand erkannten die FIA-Verantwortlichen bereits am Montag im Revisionsverfahren an, erklärten aber auch, dass dies für die Urteilsfindung irrelevant sei. “Für die Beurteilung der Frage, ob die 1-Liter-Grenze überschritten wurde oder nicht, ist es unerheblich, warum weniger als ein Liter vorhanden war.”