Formel 1, Chaos-Rennen in Ungarn: Pressestimmen zu Bottas, Alonso vs. Hamilton

AS: “Alonso hält Hamilton fest, Ocon erntet für Alpine den Ruhm. Vettel wird aufgrund des Benzin-Eklats disqualifiziert. Ein unglaubliches Rennen - mit allem, was dazugehört. Vorführung von Alonso, er wurde zum MVP des Rennens. Der Start in Ungarn war einer der wildesten und chaotischsten, die man jemals in der Formel 1 erlebt hat. Hamilton ist der große Gewinner, Verstappen mit mehr oder weniger kaputtem Auto der große Verlierer.”