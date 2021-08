Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff hofft auf Ferrari im WM-Kampf 2022

Angesichts der vergangenen Saison hört sich diese Aussage mehr nach einem Wunschtraum an denn als berechtigte Hoffnung. In 17 Rennen gelangen den Italienern lediglich drei Podestplätze und kein einziger Sieg. Rang sechs in der Konstrukteurswertung war das schlechteste Abschneiden seit 40 Jahren.