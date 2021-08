Formel 1: Mick Schumacher huldigt Vater Michael mit besonderem Helm-Design

Denn auch Mick Schumacher verbindet viel mit Spa-Francorchamps, “nicht zuletzt aufgrund der Geschichte meines Vaters”, bestätigte der 22-Jährige. Aber auch seine eigene Rennfahrer-Karriere hatte in Spa schon einige Highlights. Hier feierte er seine erste Pole-Position und den ersten Rennsieg in der Formel-3-EM in der Saison 2018.