Formel 1: Nach Spa-Farce - Bernie Ecclestone kritisiert F1-Chefs

“1976 in Fuji hatten wir die erste weltweite Fernsehübertragung überhaupt. Es goss in Strömen, war wirklich unangenehm. Trotzdem wollte ich starten lassen. Ich sagte allen: ‘Ich zwinge euch nicht zu fahren! Wer nicht will, lässt es bleiben. Aber ich werde das Rennen starten lassen.’ Niki Lauda fuhr nach der ersten Runde in die Box und gab auf. Das fand ich konsequent. Die anderen fuhren weiter.”