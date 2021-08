Formel 1, Qualifying: Verstappen holt in Spa Pole vor Russell und Hamilton - Vettel stark

“Gratulation an ihn, das ist fantastisch”, sagte Hamilton über seinen designierten Teamkollegen. Russell, seit Jahren von Mercedes gefördert, dürfte im kommenden Jahr den zweiten Silberpfeil von Valtteri Bottas übernehmen. “Ich weiß nicht was ich sagen soll”, meinte der 23-Jährige: “Es war schon toll, den ersten Quali-Abschnitt zu überstehen, und jetzt stehe ich plötzlich in der ersten Startreihe.” (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)