Formel 1: Red Bull bekommt bei Kostenfrage Gegenwind von Haas und McLaren

Auch Ferrari stellt Überlegungen in diese Richtung an. Nach eigenen Angaben haben die Italiener bereits 2,5 Millionen Euro durch Unfälle in dieser Saison verloren. “Der Schaden kann erheblich sein”, betonte daher Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach dem Ungarn-GP, wo Charles Leclerc nach einer Kollision mit Lance Stroll ausschied, und fügte hinzu: “Sollten wir also in diesen Fällen eine andere Art der Regulierung in Betracht ziehen? Ich denke, dass es dafür durchaus Gründe gibt.”