Formel 1: Red Bull verlängert mit Sergio Perez bis 2022

Perez landete in sieben der bislang elf Rennen unter den ersten Fünf und sammelte konstant Punkte. Höhepunkte waren der Sieg in Baku und ein dritter Platz in Le Castellet, es waren allerdings auch die einzigen Podestplatzierungen des Mexikaners. In der Team-WM liegt Red Bull nur 12 Punkte hinter Mercedes.