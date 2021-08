Formel 1: Sebastian Vettel verbrannte in Ungarn offenbar absichtlich mehr Sprit

“Die Disqualifikation war bitter. Weil das Resultat eine gute Belohnung für das Team gewesen wäre. Vielleicht sollte man da künftig die Regeln mal überdenken. Wir haben das ja nicht absichtlich gemacht und keinen Vorteil dadurch erlangt”, blickte Vettel nun beim Wiedersehen in Spa zurück. (Formel 1: Großer Preis von Belgien in Spa am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)