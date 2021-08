Formel 1 sortiert Kalender neu: 22 Rennen, Premiere in Katar möglich

Die Organisatoren sortierten dabei einige Termine neu, so rücken die Rennen in der Türkei (10. Oktober), in Mexiko (7. November) und in Brasilien (14. November) um jeweils eine Woche nach hinten. Am 21. November soll zudem ein weiteres Rennen stattfinden, für das offiziell noch kein Austragungsort feststeht. Vermutlich wird die Königsklasse dann erstmals in Katar fahren.