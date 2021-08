Formel 1, Spa: Stimmen zum Rennen mit Hamilton, Vettel, Verstappen

“Es war uns sehr wichtig, diese Pole zu holen. Es ist sehr schade, dass wir keine echten Runden fahren konnten, da die Bedingungen wirklich so schwierig waren. Um halb vier habe ich gesagt ‚Lets go, es geht vielleicht ganz anständig’, aber die Sicht war schlecht. Wären wir direkt gestartet, hätten wir eventuell eine bessere Chance gehabt, aber danach ist es so geblieben. Das ist ein Sieg, wie du ihn dir nicht wünschst. Dennoch ein großes Kompliment an die Fans, die an der Strecke geblieben sind – bei Wind und Regen. Die sind eigentlich die Gewinner.”