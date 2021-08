Michael Schumacher in Spa 1995: Seine legendärste Regengott-Gala

Das Rennen am 27. August 1995 wird bei trockener Strecke gestartet, doch bald schon setzt der in den Ardennen fast unvermeidliche Regen ein. Alle, auch Williams-Frontmann Hill, kommen an die Box, um die Reifen zu wechseln. Schumacher nicht, er bleibt draußen - auf Slicks. Er habe genau gewusst, was in Spa geht und was nicht, wird der Kerpener später sagen. Alle Versuche seines Teams, ihn zum Reifenwechsel zu bewegen, scheitern.