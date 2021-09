Formel 1: Alfa-Romeo-Cockpit noch frei - 40 Millionen als Schlüssel?

Auch Sauber-Nachwuchstalent Theo Pouchaire soll im Gespräch sein. Der Franzose liegt derzeit in der Formel 2 auf Rang fünf und konnte in seinen ersten Rennen überzeugen. Vasseur deutete aber zuletzt an, dass eine Beförderung in die Formel 1 schon im kommenden Jahr zu früh kommen könnte.