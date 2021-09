Formel 1: Jochen Mass wird 75 - Hunt-Kollege mit tragischen Schatten

Mass, einer der bedeutendsten deutschen F1-Fahrer der Ära vor Schumacher bestritt 105 Grands Prix, holte dabei einen Sieg. Später gewann er den Langstreckenklassiker in Le Mans, bis heute ist er eng mit dem Motorsport verbunden. Erst Anfang September saß Mass bei einem Festival in Brands Hatch in einem alten Gruppe-C-Porsche.