Formel 1: Kritik an Max Verstappen nach Crash mit Lewis Hamilton bei Italien-GP

Der Red-Bull-Pilot wehrte sich im Anschluss an das Rennen in einem Tweet gegen die Vorwürfe, er sei am Unfall mit Hamilton alleine schuld: „Der Vorfall hätte vermieden werden können, wenn man mir genug Platz gelassen hätte, um die Kurve zu kriegen“, verteidigte sich Verstappen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)