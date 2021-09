Formel 1, Mercedes: George Russell neuer Kollege von Lewis Hamilton - droht Streit wie mit Rosberg?

„Davon gehe ich aus, denn schaut euch nur mal an, was Russell gezeigt hat, als er damals in Bahrain für Hamilton einsprang. Da war er quasi aus dem Stand gleich auf Augenhöhe mit Valtteri Bottas. Und er ist noch so jung. Er wird mit jedem Rennen besser“, frohlockte bereits Max Verstappen auf der Pressekonferenz vor den Zandvoort-GP.