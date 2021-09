Formel 1: Schumacher-Boss Briatore schmiss Mika Häkkinen raus

Bei Häkkinen liefen die Spielchen sogar noch direkter ab, wie er verriet: „1995 bin ich in Suzuka (Japan; Anm. d. Red.) im Qualifying nur Zehnter geworden. Michael stand auf Platz eins oder zwei. Ich bin vor dem Rennen in seine Garage. Offiziell wollte ich nur viel Glück wünschen. Aber dann habe ich ihm tief in die Augen geschaut und gesagt: ‚Warte auf mich, ich komme. Es wird eine Weile dauern, aber ich werde da sein.‘“