Formel 1: Wolfgang Graf Berghe von Trips stirbt am 10. September 1961 in Monza

Als Wolfgang von Trips am 14. September 1961 in der Familiengruft auf Burg Hemmersbach beigesetzt wird, platzt Kerpen aus allen Nähten. Trauergäste aus der ganzen Welt sind in die kleine Gemeinde gekommen, um Abschied zu nehmen. „Not goodbye, just goodnight - Francesca“ heißt es in einer der vielen Todesanzeigen, die in Zeitungen weltweit erscheinen.