Formel 1: Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, warnt vor Nachteil im WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton

Red Bulls Techniker sind jetzt gefordert. Marko akzeptiert die Antwort der FIA auf eine Red Bull-Anfrage, wonach Mercedes eine weiße Weste hat. „Ich glaube nicht, dass Mercedes etwas Illegales getan hat“, räumt er ein. „Aber seit Silverstone ist etwas komisch. Deshalb liegt es jetzt an uns zu recherchieren, warum sie plötzlich so schnell sind. Ist es nur der Motor oder noch etwas anderes? Wir müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten, um ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen und dann dagegenhalten. So schnell wie möglich. Es liegt an uns.“