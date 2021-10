Formel 1: Sorgt das neue Reglement für mehr Unfälle?

Insgesamt gab es an den bislang 16 Rennwochenenden 16 Unfälle mit Totalschäden und 26 Crashs, die mehr als 100.000 Dollar kosteten. Acht Mal im Rennen, vier Mal in der Qualifikation, ein Mal im Sprint und drei Mal in freien Trainings. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)