Formel 1: Trotz WM-Führung keine Euphorie bei Verstappen & Red Bull

Das sieht auch Marko so: „Natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis in der Türkei. Es war hundertprozentig Schadensbegrenzung. Bottas war mit seinem Speed außer Reichweite. Hamilton hätte nach seiner Startplatzstrafe vom Speed her auch noch weiter vorne kommen können, doch Tsunoda und Perez haben ihn die Zeit gekostet, die ihm am Ende gefehlt hat. So war das auch geplant.“