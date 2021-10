Kein Maulkorb bei Formel-1-Premiere in Katar

Beim umstrittenen Formel-1-Debüt in Katar (21. November/Sonntag) sollen die Piloten keinen Maulkorb-Erlass der Rennveranstalter fürchten müssen. Das bestätigte Katars Motorsport-Verbandspräsident Abdulrahman Al Mannai am Dienstag auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Pläne für den kurzfristig in den Rennkalender gehievten WM-Lauf auf dem Losail International Circuit in der Hauptstadt Doha.