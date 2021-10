Nachhaltiger Treibstoff für die Welt: Die Formel 1 will relevanter werden

Die Formel 1 will bis zur Einführung kostengünstigerer und einfacherer Motoren spätestens im Jahr 2026 einen Kraftstoff entwickelt haben, der nicht nur zu 100 Prozent nachhaltig ist, sondern auch "in jedem Serienfahrzeug mit Verbrennungsmotor" eingesetzt werden kann. Diesen ambitionierten Plan kündigte die Serie zu Wochenbeginn an.