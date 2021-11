Nico Rosberg: Warum er den frühen Formel-1-Rücktritt nicht bereut

Teamkollege und Dauerrivale Lewis Hamilton scheute im „Krieg der Sterne“ auch die nicht ganz ehrenhaften Tricks nicht: Er bremste das Feld in Führung liegend gezielt ein, um die Verfolger von WM-Leader Rosberg hinter ihm zu stärken - in der Hoffnung, Rosberg damit in Bedrängnis zu bringen und im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft zum dritten Mal die Oberhand zu behalten.