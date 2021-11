Formel 1: Fernando Alonso kritisiert Dominanz von Mercedes

Er stelle sich zudem vor, „dass kleine Kinder diesen Sport verfolgen und sehen, wie ein Auto zwei Autos auf der Geraden überholt... Sie dürfen nicht die Hoffnung verlieren, dass sie Meister werden können.“ Bereits am Samstag hatte er erklärt: „Es kann nicht sein, dass ein Auto ganz hinten startet, wie Bottas in Monza, und aufs Podium fährt. Und wenn es heute ein Rennen mit normaler Länge gewesen wäre, wäre Lewis auch auf dem Podium gelandet. Kein Sport sollte so sein!“