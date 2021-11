Formel 1: Lewis Hamilton spricht über das WM-Duell mit Verstappen und Russell

Daher wisse er auch ganz genau, wie man sich in einzelnen Situationen verhalten müsse. Dazu gehöre auch, in der ein oder anderen Situation mal zurückzuziehen. „Man muss also immer bereit sein, eine Kollision um jeden Preis zu vermeiden - auch wenn das bedeutet, dass man Platz lassen muss, denn man will ja das Ende des Rennens sehen, oder? Wenn man stur ist und auf der Strecke bleibt, wird man einen Unfall bauen.“