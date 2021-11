Formel 1, Mexiko: Stimmen zum Qualifying mit Hamilton, Verstappen, Schumacher, Marko

...zu Teamkollege Bottas: „Ich bin so stolz auf Valtteri. Er fährt in den jüngsten Rennen wirklich gut. Das ist ganz prima für das Team. Wir hatten gedacht, an diesem Wochenende nicht schnell genug zu sein. Dass wir jetzt aber beide in der ersten Reihe stehen, ist ziemlich besonders. Damit können wir es am Sonntag mit Red Bull aufnehmen.“