Formel 1: Red Bull optimistisch vor Saison-Finale zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen

Ist Hamilton in Saudi-Arabien also nicht mehr unbezwingbar, obwohl das Layout des Kurses ihm in die Karten spielt? „Ganz sicher“, glaubt Streckenarchitekt Hermann Tilke (66) bei SPORT1. Tilke, der den Jeddah-Stadtkurs in der Nähe von Mekka entworfen hat: „Ein starker Motor hilft zwar, aber es ist nicht so, dass es nur geradeaus geht. Es gibt einige schnelle Kurven, die dem Red Bull mit der richtigen Abstimmung zum Vorteil gereichen könnten. Außerdem ist es ein Stadtkurs, da gelten oft eigene Gesetze.“