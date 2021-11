Formel 1: Valtteri Bottas verteidigt sich gegen Kritik und öffnet Seele

„Ich bin stolz, dass wir so viele Erfolge eingefahren haben und ich dazu beitragen durfte, die WM-Titelserie von Mercedes fortzusetzen“, sagt Bottas im F1-Podcast Beyond the Grid. „Wenn ich auf meine Zeit hier zurückblicke, dann darf ich behaupten, dass ich alles geben habe und mir nichts vorwerfen muss.“