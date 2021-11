Hamilton holt Pole Position in Katar - Verstappen Zweiter

Vorteil Lewis Hamilton beim Großen Preis von Katar: Der Weltmeister im Mercedes geht am Sonntag (15.00 Uhr MEZ/Sky) von der Pole Position in das drittletzte Saisonrennen der Formel 1, sein Titelrivale Max Verstappen im Red Bull startet gleich dahinter von Rang zwei. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas eroberte am Samstag den dritten Startplatz. WM-Spitzenreiter Verstappen hat noch 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton.