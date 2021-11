Sebastian Vettel und die Formel 1 in Katar: Es riecht nach Maulkorb - SPORT1-Kommentar

In Katar am Sonntag oder zwei Wochen später in Saudi-Arabien hätte er wieder Gelegenheit, auf Missstände hinzuweisen. Doch es wird vermutlich keinen Sunday for Future mehr geben. Weil er erst mal Zeit gewinnen will. Denn wer ihn kennt, weiß: Er will im nächsten Jahr nochmal um Siege und Podestplätze fahren.