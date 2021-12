Formel 1, Abu Dhabi: Helmut Marko über WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton

Konkurrent Hamilton, der in der Pressekonferenz vor dem letzten Rennen neben Verstappen saß, wirkte weniger forsch. Dem Briten war es sichtlich unangenehm, sich dem direkten verbalen Sprechduell vor dem Showdown aussetzen zu müssen. Nervös kratzte er sich immer an den Händen und flüchtete sich in Verallgemeinerungen. „Ich kann Dinge um mich herum eh nicht kontrollieren, sondern nur meine eigene Vorbereitung.“ Sorgen, dass es nicht fair ablaufen könnte, mache er sich keine: „Ich verschwende darauf keine Energie. Ich will einfach nur den bestmöglichen Job machen.“